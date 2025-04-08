Kaf-Kaf yarışı bırakmıyor

Nesine 3'üncü Lig 1'inci Grup'ta üst üste 3'üncü, son 6 haftada namağlup 5'inci galibiyetini Kahramanmaraşspor'u deplasmanda 1-0 yenerek alan Karşıyaka, bitime 3 maç kala ikincilik ve direkt grup finaline çıkmak için büyük avantaj yakaladı. Grupta aylardır liderliğini koruyan Bursaspor evinde 23 Elazığ FK galibiyetiyle zirvede 7 puanlık avantajını sürdürüp şampiyonluğa çok yaklaşırken, Kaf-Kaf ise ikinciliği garantilemek üzere. Yeşil-kırmızılılar sezonun son düzlüğüne girerken camia olarak kenetlenme kararı aldı. Taraftarlar, takımlarına maddi ve manevi destek vermek için şampiyonluk primi kampanyası başlattı. Karşıyaka Taraftar Derneği ve Çarşı Grubu'nun 100 bin TL ile başlattığı kampanyaya kısa sürede yoğun bir ilgi gösterildi. "Karşıyaka ayağa kalk, şampiyonluk geliyor" sloganıyla start alan organizasyona 7'den 70 yeşil-kırmızılılar destek verdi.

MİKTARIN ARTMASI BEKLENİYOR

Eski başkanlar, yöneticiler, taraftarların destek olduğu kampanyada 1 gün içinde 3 milyon 56 bin TL şampiyonluk primi sözü verildi. Eski başkanlardan İbrahim Koç şampiyonluğa 750 bin TL, Cenk Karace 500 bin TL, Yelkenbiçer Ailesi 300 bin TL, Mehmet Karal 200 bin TL prim sözü verdi. Kampanyaya çok sayıda taraftarda kulübün kuruluş yılı olan 1912'den esinlenerek bin 912 TL katkı koydu. Ligin bitimine üç hafta kala bu miktarın daha da artması bekleniyor. Yeşil-kırmızılılarda Başkan İlker Ergüllü takıma Maraş deplasmanı öncesi bir miktar prim ödemesi yaparken, kadronun prim alacağı bu galibiyetle 3 prime çıktı. Sezon boyunca maddi sıkıntılarla boğuşmasına rağmen 2. Lig'e yükselme hedefinden vazgeçmeyen Karşıyaka, bu prim kampanyasıyla ligde son döneme girerken bir nebze futbolcularını mutlu etmek istiyor.

YARIŞI BIRAKMIYOR

TEKNIK Direktör Ahmet Yıldırım yönetiminde ikinci yarıda çıktığı 12 maçın 9'unu kazanıp 2 beraberlik, 1 mağlubiyet alan Karşıyaka, son 3 haftaya 57 puanla takipçisi Kütahyaspor'un 6 puan önünde girdi. İzmir ekibinin rakiplerin alacağı sonuçlara göre bu hafta ikinciliği garantileme ihtimali var. Grupta ikinci olacak takım statü gereği Play-Off'ta ilk iki turda maç yapmayıp direkt finale çıkacak. Grup finalistleri 2'nci Lig yolunda 4 takım yerine 2 takımla karşılaşacak. İkinci olan takımlar Play-Off'tan 2'nci Lig'e yükselmek için 6 maç yerine 3 maç oynayacak. Karşıyaka'da takımın en skorer isimlerinden Enes Nalabantoğlu 7 maçlık sakatlığının ardından sahalara tam da takımının en ihtiyaç duyduğu dönemde müthiş döndü. Son 3 maçtır formasına yeniden kavuşan Enes, Erdal Öztürk, Hakan Barış, Mert Torlak, Onur Akbay gibi önemli oyuncuları sakat, ikinci yarının skorer ismi Ali Sinan Gayla cezalı olduğu Kahramanmaraş deplasmanında attığı tek golle takımına final kapısını açan galibiyeti getirdi.