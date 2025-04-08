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Karşıyaka'ya şok ceza

ProfesyoneL Futbol Disiplin Kurulu (PFDK), 3'üncü Lig 1'inci Grup'ta zirve yarışındaki takımlardan Karşıyaka'ya 1 maç seyircisiz oynama cezası verdi.

DHA

Giriş Tarihi:

Karşıyaka’ya şok ceza

PFDK, yeşil-kırmızılılara 1 Nisan'da Alsancak Mustafa Denizli Stadı'nda yapılan Karşıyaka-Kuşadasıspor maçında taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle ve bu eylemin aynı sezon içinde ev sahibi kulüp olduğu müsabakada 5'inci kez gerçekleştirilmesinden dolayı Futbol Disiplin Talimatı'nın 53/2. maddesi uyarınca 1 resmi müsabakayı kendi sahasında seyircisiz oynama ve 9 bin TL ceza kesti. Aynı maçtaki saha olayları nedeniyle de kulübe 21 bin TL ceza geldi. Karşıyaka ligde 13 Nisan Pazar günü Silifke Belediyespor'u taraftarından yoksun ağırlayacak.

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