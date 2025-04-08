Karşıyaka’ya şok ceza

PFDK, yeşil-kırmızılılara 1 Nisan'da Alsancak Mustafa Denizli Stadı'nda yapılan Karşıyaka-Kuşadasıspor maçında taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle ve bu eylemin aynı sezon içinde ev sahibi kulüp olduğu müsabakada 5'inci kez gerçekleştirilmesinden dolayı Futbol Disiplin Talimatı'nın 53/2. maddesi uyarınca 1 resmi müsabakayı kendi sahasında seyircisiz oynama ve 9 bin TL ceza kesti. Aynı maçtaki saha olayları nedeniyle de kulübe 21 bin TL ceza geldi. Karşıyaka ligde 13 Nisan Pazar günü Silifke Belediyespor'u taraftarından yoksun ağırlayacak.