Karşıyaka’dan cezaya itiraz

NESİNE 3. Lig 1. Grup'ta mücadele eden Karşıyaka'da seyircisiz oynama cezasına itiraz hazırlığı var. Geçtiğimiz günlerde PFDK 'Çirkin ve kötü tezahürat' nedeniyle yeşil-kırmızılı ekibe Silifke Bld karşılaşmasında geçerli olacak seyircisiz oynama cezası vermişti. Kurmayların cezayı haksız gördüğü ve başvuru yaparak bu karara itiraz edeceği ifade edildi. Yönetimin son haftalara girerken taraftarın desteğini arkasına almak istediği ifade edilirken, vakit kaybetmeden bu hamleyi yapacakları öğrenildi. Ayrıca kurmayların kritik Play-Off maçları için hazırlık içinde olduğu ve taraftarların tribünde sağduyulu ve sakin olmasını isteyeceği belirtildi.