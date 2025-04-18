KSK’de Hakan sevinci

NESİNE 3'üncü Lig 1'inci Grup'ta pazar günü en yakın takipçisi Belediye Kütahyaspor'a normal sezonun bitimine 1 hafta kala konuk olacak Karşıyaka'ya müjdeli haber geldi. Rakibine ikinciliği garantileyip Play-Off'ta direkt grup finaline kalma hedefiyle konuk olacak yeşil-kırmızılılarda Hakan Barış sevinci yaşanıyor. Ligde son 3 maçta kadroda yer almayan, son 9 karşılaşmanın 6'sında görev yapmayan gurbetçi orta saha iyileşerek, takıma döndü. Velimeşespor maçı sonrası influenza geçiren Hakan, bu nedenle Muşspor deplasmanına da forma giymemişti.

10 GÜN İÇİNDE HAZIR

ANADOLU Üniversitesi maçında 6 dakika süre alan Hakan Barış daha sonra göğüs bölgesindeki şiddetli ağrı nedeniyle rahatsızlık geçirdi. Karşıyaka'nın deneyimli oyuncusuna perikardit tanısı konuldu ve tedavisi yapıldı. Hakan bu yüzden son 3 hafta Silifke Belediyespor, Kahramanmaraş ve Kuşadasıpor maçlarında görev alamadı. Tedavisi tamamlanan deneyimli futbolcu Hakan Barış Çiğli Selçuk Yaşar Tesisleri'nde çalışmalara başlarken, yaklaşık 10 gün içinde hazır duruma geleceği ifade edildi.