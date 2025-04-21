Kaf-Kaf yıkıldı

NESİNE 3. Lig 1. Grup'ta mücadele eden Karşıyaka, Belediye Kütahyaspor'a deplasmanda mağlup oldu. 10. dakikada Enes'in kaptırdığı topta atağa hızlı çıkan Kütahyaspor'da soldan hareketlenen Veysel'in ortasında Ömer Faruk Sezgin kafa vuruşuyla takımını öne geçirdi. Bu golden sonra Karşıyaka rakip yarı alanda daha çok görüldü. 26'da Enes'in sert ortasında savunma araya girdi. 36. dakikada ceza sahasında topla buluşan İshak savunmayı aşamadı. 43'te Berat'ın pasında araya giren Veysel topu rakip ceza sahasına kadar sürüp pasını Eren Kaya'ya aktardı. Bu oyuncunun yerden sert şutu köşeden ağlara gitti: 2-0. İlk yarı bu skorla sona erdi.

2. YARIYA GOLLE BAŞLADILAR

İkinci yarıda Karşıyaka ilginç bir golle farkı bire indirdi. 49'da sağ taraftan yapılan ortada Kütahya savunmasında Nurullah'ın ters vuruşunda havalanan top kaleci Taylan'ın son andaki müdahalesine rağmen ağlara gitti: 2-1. 77'de soldan ceza sahasına giren Enes rakibinin müdahalesiyle yerde kaldı ancak hakem devam dedi. 88'de Erdal'ın uzun topunda savunma arkasına sarkan İshak Kurt, topu kalecinin üstünden aşırarak ağlara gönderdi ve skora denge geldi: 2-2. 90+2'de ceza sahasına gönderilen topa sol çaprazda gelişine vuran Arda ağları buldu ve Kütahyaspor maçı 3-2 kazandı.