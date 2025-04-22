KSK kahroldu

3'ÜNCÜ Lig 1'inci Grup'ta Play-Off öncesi sezonun son 3 maçına ikinci sırada 6 puanlık müthiş avantajla giren Karşıyaka tam da final döneminde üst üste 2 şok mağlubiyetle sarsıldı. Kaf-Kaf, son haftaya yerini Belediye Kütahyaspor'a kaptırarak girdi. Geçen hafta Silifke Belediye önünde geriye düşüp uzatmada beraberliği bulmasına rağmen 90+3'üncü dakikada kalesinde gördüğü golle yenilip sıralamadaki yerini riske atan Kaf-Kaf, sezonun en önemli maçlarından birinde Kütahya'ya da uzatmada teslim oldu.

ÜÇLÜ AVERAJ DEVREYE GIREBILIR

Deplasmanda ilk yarıyı 2-0 geride kapatmasına rağmen 88'de geçen hafta olduğu gibi yine İshak'la beraberliği yakalayan İzmir ekibi, 90+2'de yediği golle yıkıldı. Grupta 57 puanda kalan yeşil-kırmızılı ekip, puan tablosunda kendisini yakalayan Kütahyaspor'a olası puan eşitliği durumunda ikili averaj üstünlüğünü verdi. Gelecek hafta Bursaspor'u yenmek zorunda olan Karşıyaka'ya sadece kazanmak yetmeyecek. Kaf-Kaf, Kütahyapor'un yine 55 puanla ikincilik şansı bulunan Düzcespor'a deplasmanda puan kaybetmesini bekleyecek. Play-Off yarışındaki Anadolu Üniversitesi'ni ağırlayacak 55 puanlı Muşspor'un da ikincilik şansı var. Kaf-Kaf son hafta berabere kalır, Kütahya kazanamazsa üçlü averaj hesapları da devreye girecek.