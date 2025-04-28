Karşıyaka’dan muhteşem final

NESİNE 3'üncü Lig 1'inci Grup'ta normal sezonun son haftasında şampiyonluğa ulaşan ezeli rakibi Bursaspor'u 19 yıl sonra evinde ağırladığı maçta taraftarının müthiş desteğiyle 2-0 yenen Karşıyaka ikinci olarak adını Play-Off'ta grup finaline yazdırdı. Geçen hafta Kaf-Kaf'ı 2-1 yenerek hem puanları eşitleyip hem ikili averaj üstünlüğünü alan Bld Kütahyaspor aynı saatte başlayan maçta Düzcespor'la 2-2 berabere kalırken, galibiyetin ardından Kütahya'nın aldığı sonuçla birlikte yeşilkırmızılılar çifte bayram yaptı. Grup ikincisi olarak Play-Off'ta direkt finale kalmayı garantileyen İzmir ekibinin 2'nci Lig'e 7 yıl sonra dönmek için 3 maçı kaldı. Grupta finale çıkacak ekibi bekleyen Karşıyaka eşleşeceği rakibiyle dış saha ve iç sahada iki maç oynayıp finale çıkarsa 2'nci Grup'tan gelecek takımla tarafsız sahada final oynayacak.

2 MİLYON TL'LİK PRİM DOPİNGİ

Karşıyaka, takıma Bursaspor galibiyeti ve grup ikinciliği için toplam 2 milyon TL prim dağıtacak. Büyük sıkıntılar ve acılar yaşadığı sezonda 2'nci Lig'in kapısına dayanan Kaf-Kaf'ta başkan İlker Ergüllü takıma 1.5 milyon TL prim açıklarken, Ayhan Gültekin de 500 bin TL prim sözü verdi.