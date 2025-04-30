Finallerde yıkılan KSK bu kez zincir kıracak

NESİNE 3. Lig 1. Lig'de mücadele eden Karşıyaka'nın Play-Off'taki rakiplerine şansı tutmuyor. Yeşil-kırmızılılar, finalde rakibini beklerken, bu sene ligde Düzcespor'u deplasmanda 2-1 yenerken, evinde 2-0 mağlup oldu. Bu sezon Silifke Bld karşısında şanssız sonuçlar alan Kaf-Kaf, deplasmanda rakibine 4-0 yenilirken, taraftarı önünde 2-1 mağlup olarak büyük bir üzüntü yaşadı. Yeşil-kırmızılılar, Muş Spor'u Alsancak Stadı'nda 2-1 mağlup ederken, gurbette ise 1-1 berabere kalarak beklenilen performansın oldukça uzağında kaldı. Rakiplerine karşı inişli-çıkışlı bir grafik sergileyen KSK, performansıyla sınıfta kaldı. Yeşil-kırmızılı İzmir ekibi, Play-Off hattındaki direkt rakipleriyle oynadığı kritik karşılaşmalarda 11 puanlık bir kayıp yaşayarak zirve yarışında geriye düştü. İzmir ekibi bu şanssızlığını kırarak 2. Lig'e yükselmek istiyor.

FİNALLERDE YIKILDI

Karşıyaka, futbolda 2002 yılından beri katıldığı 6 Play-Off etabından da eli boş döndü. Yeşil-kırmızılı ekip son 23 yılda 3 kez Play-Off finalinde hüsran yaşadı. Yıllar süren Play-Off kabusunda farklı statülerde altın golle elenen, taca çıkan toptan yediği golle yıkılan, uzatmalarda ve seri penaltılarda havlu atan Karşıyaka çok sayıda şansızlık yaşadı. İzmir ekibi, 2002 yılında finalde Adana Demir'e, 2009'da finalde Kasımpaşa'ya, 2010'da 4'lü lig usulü elemede de başaralı olamadı. Karşıyaka, 3'üncü Lig'den kurtulmak için daha önce 3 kez Play-Off oynayıp başaramadı. Kaf-Kaf, 2019'da Vanspor'a, 2020'de Turgutluspor'a ve geçen sezonda Anadolu Üniversitesi'ne elendi.

ÜST ÜSTE 2. KEZ PLAY-OFF'TA

TRANSFER yasağını kaldırdıktan sonra geçen sezon 4 yılın ardından Play-Off'a kalan Karşıyaka, saha ve seyirci avantajıyla çıktığı ilk tur eşleşmesinde Alsancak Stadı'nda Anadolu Üniversitesi'ne 1-0 yenilerek elenmekten kurtulamadı. Bu yıl yaşadığı tüm sıkıntılara rağmen sezon başında kurduğu iddialı kadroyla yarıştan kopmayan Karşıyaka üst üste ikinci kez Play-Off'a kaldı. Son olarak 2003'te 22 yıl önce kupa sevinci yaşayan, Kaf- Kaf, bu kez mutlu sona ulaşan taraf olmak istiyor.

GOLCÜLERİNE GÜVENİYOR

NESİNE 3. Lig 1. Grup ekiplerinden Karşıyaka'yı Play- Off heyecanı sardı. Normal sezonda 56 gol atan Karşıyaka'da gözler yine hücum hattının ileri üçlüsünde olacak. Forvet oyuncusu İshak Kurt 14 golle takımının en skorer oyuncusu olurken, Ali Sinan Gayla 9, Enes Nalbantoğlu ise 7 gol kaydetmeyi başardı. Böylece bu üç oyuncu, 30 maçta 56 gol atan yeşil-kırmızılıların 30 golünü atmış oldu.