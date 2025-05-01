KSK’de vergi telaşı

Nesine 3'üncü Lig 1'inci Grup'ta Play-Off'ta grup finaline kalıp yaşadığı sıkıntılara rağmen 7 yıl sonra 2'nci Lig'in kapısına dayanan, 51 senedir aralıksız mücadele ettiği Basketbol Süper Ligi'nde ise sezonu küme düşme kabusu yaşamadan tamamlamaya çalışan Karşıyaka yine kamu borcu kıskacında bulunuyor. Yıllardır biriken vergi ve SGK borçlarını 2023 yılının başında 'Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması İle Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun' kapsamında yapılandırıp 120 takside böldüren Kaf-Kaf bu sene taksitleri yine aksattı. Daha önce de dönem dönem taksitleri son anda yatırıp yapılandırmanın bozulmasının önüne geçen KSK, bu yılın ilk 3 ayında yapılandırma taksiti ödeyemedi.

BORCA FAİZ DE EKLENEBİLİR

Yıllık 3 taksidi aksatma hakkı bulunan Karşıyaka, yapılandırma borcunu dördüncü kez aksatırsa tüm borçtan faizleriyle birlikte sorumlu olacak. İzmir'in köklü temsilcisinin 70 milyon TL'lik eski kamu borcu taksitlendirmesi bozulursa faizleriyle birlikte 200 milyon TL'ye ulaşacak. Yönetim yapılandırma için 1 milyon 240 bin TL kaynak bularak taksidi kapatmaya çalışıyor. Yeşil-kırmızılılarda geçtiğimiz günlerde Çiğli Selçuk Yaşar Tesisleri'nin birikmiş 1 milyon 280 bin TL tutarındaki su borcu ödenip suların kesilmesinin önüne geçildi. Basketbol takımından ocak ayında ayrılarak Fenerbahçe'ye transfer olan McCollum'a ise kalan tüm sözleşmesindeki ücretini talep etmesinin önüne geçmek için 85 bin Dolar alacağı yatırıldı.

PFDK'LIK OLDU CEZA YOLDA

KARŞIYAKA 3'üncü Lig 1'inci Grup'ta 26 Nisan Cumartesi günü oynanan Bursaspor maçında yaşanan saha olayları ve küfürlü tezahüratlar nedeniyle Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'na (PFDK) sevkedildi. Daha önce aynı sezon içinde 5 kez tekrarlanan kötü ve çirkin tezahürat nedeniyle ceza alıp ligde 13 Nisan'daki Silifke Bld maçını seyircisiz oynayan Kaf-Kaf'ın 19 Mayıs'ta evinde çıkacağı Play-Off rövanşında da taraftar desteğinden mahrum kalması bekleniyor.

YILDIRIM'DAN ÖRNEK DAVRANIŞ

ÖTE yandan Karşıyaka Teknik Direktörü Ahmet Yıldırım, şampiyonluğa ulaşan Bursaspor'un çalıştırıcısı Adem Çağlayan'ı centilmence kutladı. Yıldırım, bir dönem Erzurumspor'da yardımcılığını yapan Çağlayan için, "Kardeşim seninle beraber çalışmak da rakip olmak da keyifliydi şampiyonluk hayırlı olsun, seviliyorsun" mesajını yayımladı.