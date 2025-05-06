Karşıyaka’nın rakibi Fener

BASKETBOL Süper Ligi'nde alt sıralarındaki rakiplerinin aldığı ekstra galibiyetlerle son 4 maça küme düşme korkusunu üzerinden atamadan giren Karşıyaka bugün ligde liderliği, EuroLeague'de de Final Four oynamayı garantileyen Fenerbahçe Beko'ya konuk olacak. Ülker Spor Salonu'ndaki karşılaşma saat 19.00'da başlayacak. Fenerbahçe ligde üst üste 21 galibiyetin ardından Merkezefendi'ye yenilmişti.

Düşme hattından uzaklaşmaya çalışan Merkezefendi ve Manisa Basket aldıkları galibiyetlerle Karşıyaka'nın kurtuluşunu ilan etme ihtimalini ortadan kaldırmıştı. Kaf-Kaf'ın 10 galibiyeti bulunurken, 2 maçı kalan Merkezefendi de 11 galibiyete ulaştı. Bitime 2'şer maçları bulunan düşme potasındaki Manisa ve Darüşşaka'nın 9'ar galibiyeti var. Daha fazla maçı kalmasına rağmen fikstürü rakiplerinden zor olan, Merkezefendi ve Manisa'ya daha önce ikili averaj üstünlüklerini de kaptıran Karşıyaka sezon sonu korkulu rüya görmemek için en az 1 galibiyet daha almaya çalışacak.

KAF-KAF'TA İKLİMYA AYRILDI

VOLEYBOL Kadınlar 1. Lig ekiplerinden Karşıyaka, yeni sezon planlaması kapsamında çalışmalarına devam ediyor. Geçtiğimiz günlerde Kenia Carcaces, Liset Herrera Blanco, İlarya Zararsız ve Dilara Gedikoğlu'na veda eden İzmir ekibi, şimdi de smaçör pozisyonunda oynayan İklimya Demir ile yollarının ayrıldığını duyurdu. Başarılı sporcuya teşekkür edilen açıklamada, "Karşıyaka her zaman sizin yuvanız olarak kalacak" ifadeleri kullanıldı.