KSK’ye can suyu

Nesine 3'üncü Lig 1'inci Grup'ta Play- Off finalleri öncesi alacakları için Türkiye Futbol Federasyonu kanalıyla kulübe ihtar çeken oyuncularına ödemeleri yapmaya başlayan Karşıyaka'ya Folkart Yapı'dan büyük destek geldi. Bu sezon ve önceki sezonlarda daha önce de İzmir'in en köklü kulübü Karşıyaka'ya önemli katkı sağlayan Folkart, ligin en kritik döneminde yeşil-kırmızılıların yanında oldu.

Karşıyaka'da kulübün resmi sosyal medya sayfalarından açıklama yapan başkan İlker Ergüllü, "Folkart en hassas dönemimizde, her zamanki gibi yine bizden değerli desteğini esirgemedi" dedi. "Folkart ailesi ile değerli bir işbirliğinin parçası olmaktan büyük bir mutluluk ve gurur duyuyoruz" diyen Ergüllü, "Folkart'ın kulübümüzün başarılarına katkı sağlamak adına gösterdiği kıymetli destekler çok önemli bir rol oynamaktadır. Gelecekteki başarılarımızda iş birliğimizin devam etmesini temenni ediyor, her konuda desteğini esirgemeyen Folkart markasına, Yönetim Kurulu Başkanı Mesut Sancak ve Genel Müdür Metin Sancak'a sonsuz teşekkürlerimizi iletiyoruz. Birlikte daha büyük başarılara!" açıklamasını yaptı.

FİNALİ MUŞSPOR'LA OYNAYABİLİR

Bu yıl sezon başından beri zirve yarışından kopmayıp 3'üncü Lig 1'inci Grup'u ikinci sırada bitirerek 7 sene sonra 2'nci Lig'in kapısına dayanan Karşıyaka grup finalinde çok büyük ihtimalle Muşspor'la rakip olacak. Play-Off'un ilk turunda Silifke Belediyespor'u 2-0 yenerek eleyen Muşspor, önceki gün deplasmanda cezası nedeniyle taraftarı ve en önemli golcüsünden yoksun olan Belediye Kütahyaspor'u da 4-0 yenerek grup finalinin kapısını araladı. İki takım arasındaki rövanş maçı 9 Mayıs'ta Muş'ta oynanacak. Kaf-Kaf, rakibini ilk yarıda evinde 2-1 yenip rövanşta 1-1 berabere kalmıştı.

AVANTAJI TECRÜBESİ

Play-Off'ta grup finalindeki rakibini bekleyen Karşıyaka, teknik direktör Ahmet Yıldırım ve futbolcularının tecrübesine güveniyor. 2015-2016 sezonunda Erzurumspor ile Üçüncü Lig şampiyonluğu yaşayan teknik direktör Ahmet Yıldırım, kariyerinde daha önce Pendikspor, Sarıyer, Kastamonuspor, Amed Sportif ve 24Erzincanspor ile Play- Off heyecanı yaşadı. Ayrıca kaleci Hakan Canbazoğlu, Enes Nalbantoğlu, Abdülkadir Öksüz, Cenk Ahmet Alkılıç, İshak Kurt, Sefa Küpeli, Ali Sinan Gayla, Onur Akbay ve Hakan Barış da kariyerlerinde zorlu Play-Off karşılaşmalarına çıktı.