KSK’ye dev prim

NESİNE 3'üncü Lig 1'inci Grup'ta 7 yıllık 2'nci Lig hasretine son vermek için Play-Off'taki rakibini bekleyen Karşıyaka'da şampiyonluk primi 15 milyon TL'ye çıktı. Yeşil-kırmızılılarda hafta içinde futbol takımının 7.7 milyon TL tutan hakediş ödemeleri Folkart Yapı'nın sponsorluğu, Başkan İlker Ergüllü, Eski Başkan Azat Yeşil ve Şube Eski Başkanı Ayhan Gültekin'in mali katkılarıyla yatırılırken, Play-Off şampiyonluğuna da tarihi prim açıklandı. Karşıyaka'da 15 Mayıs'taki Play- Off grup finalinin ilk maçına sayılı günler kala Çiğli Selçuk Yaşar Tesisleri'nde futbolcularla toplantı yapan Başkan İlker Ergüllü, Çarşı Grubu ve Karşıyaka Taraftarlar Derneği'nin başlattığı şampiyonluk primi kampanyasında toplanacak rakamla birlikte toplam 15 milyon TL 2'nci Lig'e çıkma primi sözü verdi. Ergüllü, taraftarın ateşini yaktığı prim kampanyasını hareketlendirmek için dün 1 milyon 912 bin TL bireysel destek sözü vermişti. Ergüllü'nün prim katkısıyla birlikte taraftar kampanyasında şampiyonluk ödülü 6 milyon 802 bin TL'ye çıkmıştı.