Karşıyaka’ya prim dopingi

BASKETBOL Süper Ligi'nin en köklü temsilcilerinden Karşıyaka bu sezon yaşadığı tüm sıkıntılara rağmen lige tutunmayı başardı. Sezon başında 26 senelik isim sponsorunu kaybeden, kulüpteki idari krizler ve maaş gecikmeleri yüzünden ocak ayında Antrenör Ufuk Sarıca ve 6'sı yabancı 7 önemli oyuncunun ayrıldığı Kaf-Kaf bu süreçte üst üste 11 mağlubiyetle ilk kez düşme korkusu yaşadı. Camia desteğiyle transfer yasaklarını açıp 5 yabancı takviyesi yaparak antrenörlük görevine Ahmet Çakı'yı getiren Karşıyaka lige tutundu.

BÜYÜK MUTLULUK YAŞADILAR

Aylardır basketbol takımını maddi ve manevi olarak yalnız bırakmayıp hem transfer yasaklarının kalkması hem maaş ödemeleri hem de yapılan son yabancı takviyelerinde önemli rol oynayan Danışma Kurulu Başkanı Hasan Denizkurdu, Türk Telekom maçının ardından büyük sevinç ve gurur yaşadı. Geçen hafta basketbol takımına camianın önemli isimleri ve eski başkanlarla birlikte yemek verip moral aşılayan Denizkurdu, Türk Telekom galibiyeti sonrası soyunma odasında takıma camia katkısıyla 25 bin Dolar prim açıklayıp doping yaptı. Karşıyaka çarşamba günü erteleme maçında evinde Anadolu Efes'i de devirerek son haftaya girilirken Play-In umudunu korumayı planlıyor.

MESUT SANCAK'TAN ALKIŞ

Öte yandan mali olarak zorlu dönemlerden geçmesine rağmen futbol ve basketbolda hedeflerinden kopmayan Karşıyaka'ya geçen hafta önemli sponsorluk desteği sağlayan Folkart Yapı Yönetim Kurulu Başkanı Mesut Sancak, potadaki Türk Telekom maçını Başkan İlker Ergüllü ve yönetimle birlikte izledi. Mesut Sancak, maç sonrası Karşıyakalı oyuncuları alkışladı. Ergüllü de destekleri için Sancak'a teşekkür etti.