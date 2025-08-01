Kaf-Kaf’tan çifte imza

NESİNE 3. Lig 4. Grup'ta yeni sezona iddialı bir giriş yapmak isteyen Karşıyaka transfer çalışmalarını tüm hızıyla sürdürüyor. Daha önce dış transferde 10 transfere imza atan ve altyapıdan yetişen Berat Şahin ve Selim Demirci ile de profesyonel sözleşme yapan KSK, forvet ve orta saha takviyesinde de mutlu sona ulaştı. Yeşil-kırmızılılar, geçtiğimiz sezon Kütahyaspor'da forma giyen golcü oyuncu Ömer Faruk Sezgin'i renklerine bağladı. Sezgin, geçen sezonun ilk yarısını Orduspor 1967'de geçirdi. İzmir temsilcisi orta sahasını ise genç bir isimle güçlendirdi. Karşıyaka, Başakşehir altyapısında forma giyen 20 yaşındaki orta saha Onur İnan ile de sözleşme imzaladı.