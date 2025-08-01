KSK’de Beşok dönemi

Karşıyaka Basketbol Takımı, yeni başantrenörünü buldu. Geçen sezonu Ahmet Çakı ile tamamlayan ve deneyimli antrenör ile yeni sezon başlamadan yolları ayıran Kaf-Kaf, Faruk Beşok ile imzaladı. 1992- 1994 ve 2004-2005 sezonlarında KSK forması giyen, Yalovaspor ve Trabzonspor ile Türkiye Basketbol Ligi şampiyonluğu yaşayan tecrübeli çalıştırıcı yeni sezonda İzmir ekibinin başantrenörlük görevini üstlenecek. Yeşil-kırmızılıların yeni başantrenörünü belirlemesinin ardından Ağustos ayının ortasında yeni sezon hazırlıklarına başlaması bekleniyor.

TRANSFERLER DUYURULDU

Bu arada Karşıyaka iki transferini resmen duyurdu. Yeşil-kırmızılılar Galatasaray'dan Samet Geyik ve Merkezefendi'de görev yapan Egemen Güven ile sözleşme imzaladı. Kulüpten yapılan resmi açıklamalarda, iki oyuncuya da gelecek sezon Karşıyaka forması giyeceği belirtilerek başarı dilendi. Samet Geyik, 2015-2016'da yeşil-kırmızılı ekipte forma giyerken, altyapıdan yetişen Egemen Güven de 2013-2019 yılları arasında A Takım'da görev yapmıştı.