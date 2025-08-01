KSK’nin yelken takibi sürüyor

KARŞIYAKA Spor Kulübü, 100 yılı aşkın süredir aktif olarak kullandığı yelken tesislerinin başka bir kulüp tarafından tahsis edilmesi ile ilgili ilk kez açıklamalarda bulundu. Yeşil-kırmızılılar, kulüpte geçmiş yıllarda yetişen Dünya Şampiyonu sporcular nedeniyle tesislerin devlet kurumları tarafından kendilerine tahsis edildiğini özellikle vurguladı. Söz konusu özel spor kulübünün hukuki ve idari bir boşluktan faydalanıp tesiste hak iddia ettiğini belirten yönetim, hukuki sürecin ise sürdüğünü ifade etti.

"KÖTÜ NİYETLİ" VURGUSU

AÇIKLAMADA, "Karşıyaka Yelken Tesisleri, halen Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü'nün tasarrufunda olup; konu ile ilgili hem hukuki, hem de idari süreçler tarafımızca titizlikle takip edilmektedir. Diğer kulüp kötü niyetli olarak hukuki/idari bir boşluktan faydalanmış olup, sadece sicil kaydında Karşıyaka Yelken Tesisleri içindeki ikinci bir parselin numaratajını kullanarak sözkonusu tesisler üzerinde hak iddia etmeye çalışmaktadır" ifadelerini kullandı.