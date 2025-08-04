Kaf-Kaf’ın yeni hedefi Veysel

NESİNE 3. Lig 3. Grup takımlarından Karşıyaka'da transfer çalışmaları tüm hızıyla sürüyor. Yeşil-kırmızılılar, daha önce Erol Zöngür, Alpay Eroğlu, Mücahit Aslan, Tunay Meral, Hamza Küçükköylü, Mehmet Güneş, Harun Kaya, Erhan Öztürk, Bayram Kılıç, Tolga Ünlü, Ömer Faruk Sezgin ve Onur İnan'ı kadrosuna katmıştı. İzmir ekibi, hücum hattına takviye yapmak için 24 yaşındaki Veysel Ünal ile ilgileniyor. 24 yaşındaki futbolcunun bonservisi Süper Lig ekibi Alanyaspor'da yer alıyor. Veysel Ünal, geçen sezon 3. Lig'de Belediye Kütahyaspor formasıyla çıktığı 33 karşılaşmada 12 gol attı ve 4 asistlik performans sergiledi. Ünal daha önce Ayvalıkgücü, Turgutluspor, Afyonspor, Bergama Belediyespor, Alanya Kestel, Esenler Erokspor, Alanyaspor, Giresunspor ve Kütahyaspor'da oynadı. Veysel Ünal, kariyerinde çıktığı 181 maçta 42 gole imza attı ve 13 asist yaptı. 24 yaşındaki futbolcu ayrıca 2021-2022 sezonunda 3. Lig'de Esenler Erokspor ile şampiyonluk yaşadı.

YENİ SEZONDA YEPYENİ KADRO

Geçen sezon Play-Off'ta hüsran yaşayan iddialı kadrosundan 16 ismi kaybedip uzun süre kulüpteki kongre süreçleri ve yönetim arayışı nedeniyle belirsizlik yaşayan Karşıyaka üst üste hamlelerle kamp dönemi öncesi yeni kadrosunu şekillendirdi. Azat Yeşil başta olmak üzere eski başkan ve yöneticilerin de desteğini alan yeni yönetim, sportif direktörlüğe Mehmet Ceyhun'u, teknik direktörlük görevine alt liglerin en tecrübeli çalıştırıcılarından Burhanettin Basatemür'ü getirerek kısa süre içinde 12 transfer yaptı. Karşıyaka'nın geçen sezondan Ferdi ve Kadir hariç dağılan as kadrosu kampa gitmeden şekillendi.