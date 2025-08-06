KSK’de Yeşil’den umut dolu sözler

İZMİR'DE Çiğli Selçuk Yaşar Tesisleri'nde ilk etap çalışmalarını tamamlayan yeşil-kırmızılı ekip, ikinci etap için Kartepe'ye giderken kulübün eski başkanlarından Azat Yeşil, yeni sezon için umut dolu sözler söyledi. Kaf-Kaf, Azat Yeşil, Cenk Karace, Mustafa Karabağlı, Mustava Taşova, Nazım Torbaoğlu ve Yücel Yetik'in maddi ve manevi destekleriyle kampa girerken, Yeşil son 20 yılın en genç takımlarından birini oluşturduklarını kaydederek, "Sezon başında takımın kurulup kurulmayacağı tartışılırken Burhanettin Basetemur gibi iddialı bir hoca ile anlaşıldı. Kadro geçen yılın bütçesinin nedereyse yarısına kuruldu. Gelecek sezon bir üst ligde oynayabilecek kalitede bir ekip oluşturuldu. Kadro taraftarlara da büyük umut veriyor" dedi. Bu arada yeşil-kırmızılıların Kartepe kampında 3-4 hazırlık maçı yapmayı planladığı öğrenildi.