Beşiktaş’tan Karşıyaka’ya

NESİNE 3. Lig 4. Grup'ta bu sezon yeni statünün etkisiyle transferde önemli oranda gençlere yönelen Karşıyaka, önemli bir hamleye daha imza atmaya hazırlanıyor. İzmir ekibi, Beşiktaş'ın 19 yaşındaki merkez orta saha oyuncusu Ahmet Yağız Mengi'yi kadrosuna katıyor. Genç oyunculara şans vererek vitrine çıkarmasıyla tanınan Karşıyaka'nın teknik direktörü Burhanettin Basatemür'ün uzun süredir takip ettiği oyuncu, resmi onay gelir gelmez imza atacak. 32 MAÇTA FORMA GİYDİ

ERZURUMSPOR ve Altınordu altyapılarında yetişen Ahmet Yağız Mengi,

2023 yılında Beşiktaş altyapısına transfer olmuştu. Genç futbolcu geçen sezon U19 Elit Ligi'nde 32 karşılaşmada forma giyerken, rakip ağları ise 4 kez havalandırma başarısı gösterdi. Ahmet'in imza atması sonrasında yeşil-kırmızılılar bu sezonki 14. transferini yapmış olacak.