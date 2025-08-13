Karşıyaka doludizgin

Faruk Beşok yönetiminde yeni sezonun kadrosunu şekillendirmeye devam eden Basketbol Süper Ligi ekiplerinden Karşıyaka Basketbol Takımı, 7. transferini gerçekleştirdi. Kaf-Kaf, geçtiğimiz sezon İsrail ligi ekiplerinden Hapoel Holon forması giyen Justin Alston ile anlaşmaya vardı. 1994 doğumlu uzun forvet, geçtiğimiz sezon İsrail ekibinde 15.2 sayı, 5.1 ribaund, 1.2 asist ve 0.6 blok ortalamalarıyla oynadı. Resmi imzaların kısa süre içinde atılması bekleniyor. İzmir ekibi daha önce ABD'li forvet Mike Moore, guard Chris Chiozza, uzun forvet Samet Geyik, pivot Egemen Güven ve oyun kurucu Ege Özçelik ve Mert Meriç Kuntker ile anlaşmıştı. Kaf-Kaf 2 yabancı oyuncu daha alarak kadrosunu büyük ölçüde oluşturacak.

YEŞİL-KIRMIZILILAR PARKEYE ÇIKTI

Basketbol Süper Ligi'nde yeni sezon öncesi büyük oranda dağılan kadrosunu şimdiye kadar 7 dış transferle güçlendiren, iç transferde de sözleşmesi biten Mert Celep'le yeniden anlaşan Karşıyaka antrenmanlara başladı. Yeşil-kırmızılı takım antrenörlük görevine getirilen Faruk Beşok yönetiminde Mustafa Kemal Atatürk Karşıyaka Spor Salonu'nda parkeye indi. Yabancı transfer görüşmelerini sürdüren İzmir ekibinin hazırlık maçlarının programı ise önümüzdeki günlerde açıklanacak. Her yıl geleneksel olarak yapılan Pınar Cup'ın bu sezon düzenlenmeyeceği ancak Karşıyaka'nın ev sahipliğinde bir turnuvanın yapılacağı öğrenildi.