KSK’ya hoca güvencesi

3. Lig'de yeni sezon öncesi yaptığı 14 transferle silbaştan bir takım kuran Karşıyaka'nın Teknik Direktörü Burhanettin Basatemür, hem takımın hedeflerini hem de transfer politikasını anlattı. "Transferde maddi olarak yüksek rakamlar vermedik" diyerek sözlerina başlayan Basatemür, "2-3 transferle süreci tamamlayacağız. Karşıyaka forması ve ismi bu ligin üstündedir, hak ettiği yere çıkaracağız. Muhtemelen 2000 doğumlu ve üstü 5. kontenjanı kullanmayacağız. Ayrıca takım içi maaş dengesi sebebiyle Kadir Bakırtaş ile yollar ayrılacak" dedi. Deneyimli hoca, Karşıyaka'dan teklif aldığında hiç düşünmeden kabul ettiğini belirterek, "Burası büyük bir camia. Birinci önceliğimiz doğru işler yapmak. Geçmişte yapılan hataları tekrar etmeyeceğiz. Tamamen yeni bir takım kurduk, isimlere değil sisteme odaklandık" dedi.

SİSTEM VURGUSU YAPTI

Özellikle takım içi düzenin ve kulüp içindeki dengenin önemine vurgu yapan Basatemür, "Bizler futbolcular olarak sahada, yöneticilerimiz idari ve mali işlerde, taraftarımız tribünde. Herkesin durduğu yer doğru olduğu sürece çok büyük başarılar gelir. Bizim birinci önceliğimiz taraftarımızla ve yönetimimizle bunu oturtmak. Herkesin yerinde kaldığı bir sistem Karşıyaka'nın kurtuluşu olacaktır" diye konuştu. Takımın kaptanlarının kaleci Tugay ve Ferdi olduğunu açıklayan Basatemür, tesislerde iyileştirmeler yapıldığını, teknolojik analizlerle oyuncuların gelişimini takip ettiklerini de vurguladı.

14. TRANSFER AHMET MENGİ

KARŞIYAKA, Beşiktaş'ın 19 yaşındaki orta saha oyuncusu Ahmet Yağız Mengi ile anlaşmaya vararak 14. transferini gerçekleştirdi. Kartepe kampında ilk günden beri takımla çalışan genç futbolcu için eski kulüpleri Erzurumspor ve Altınordu'dan sonra Beşiktaş'tan da son onay alındı. Yeşil-kırmızılı kulüp, yeni sezon öncesi 14'üncü takviyesi olan Yağız'ın transferini resmen açıkladı. Erzurumspor ve Altınordu altyapılarında yetişen Ahmet Yağız, 2023 yılında Beşiktaş altyapısına transfer olmuştu. Karşıyaka'nın transferle ilgili açıklamasında, "Kulübümüz, 19 yaşındaki genç oyuncu Ahmet Yağız Mengi ile anlaşmaya varmıştır. Futbol kariyerine Erzurumspor'da başlayan Ahmet Yağız, daha sonra Kuşadası Küçükadaspor ve Altınordu altyapısında gösterdiği başarılı performansla Beşiktaş'a transfer oldu" ifadeleri yer aldı.