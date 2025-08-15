Kaf Kaf’ta gençler göze girdi

BU sezon yıllardır süren 2. Lig hasretine son vermek isteyen Karşıyaka, hazırlıklarını sürdürüyor. Kadrosunu baştan aşağı yenileyen ve 13 oyuncuyu renklerine bağlayan yeşil-kırmızılı İzmir ekibinde teknik direktör Burhanettin Basatemür, gençlerin performansından memnun. Kaf-Kaf bu sezon yalnızca başarılı transferler yapmakla kalmadı, ayrıca geleceğe yatırım yapmak üzere de harekete geçti. Bu kapsamda 19 yaşındaki Mehmet Güneş, 20 yaşındaki Onur İnan ve Rıza Mert Pişirici ile 21 yaşındaki Bayram Kılıç gibi umut vaat eden isimler takım kadrosuna katıldı.

KAMP SÜRECİ İYİ GEÇTİ

Karşıyaka bu genç oyuncularla beraber parlamayı ve Basatemür'ün yönetiminde gelişim göstermelerini planlıyor. İzmir temsilcisinde yeni transferlerin adaptasyon süreci kampta hızlı bir şekilde tamamlandı. Yeni isimler, hazırlık maçlarında dikkat çeken performanslar sergiledi. Yeni sezona girilirken kararlı bir görüntü çizen KSK, taraftarlarına da umut depoladı.