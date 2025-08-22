Karşıyaka prova yapacak

NESINE 3. Lig'de yeni sezon öncesi hazırlıklarını sürdüren Karşıyaka, bugün önemli bir prova yapacak. Kaf- Kaf, saat 20.00'de Muğlaspor ile hazırlık maçında karşı karşıya gelecek. Mücadele Alsancak Mustafa Denizli Stadyumu'nda oynanacak. Teknik direktör Burhanettin Basatemur yönetiminde çalışmalarını sürdüren İzmir temsilcisi, yeni transferlerini de bu maçta taraftarına tanıtma fırsatı bulacak. Karşıyaka cephesinde özellikle son haftalarda takıma katılan genç oyuncuların performansı merakla bekleniyor. Kulüpten yapılan açıklamada, tüm taraftarlar maça davet edilirken, "Futbol takımımızdan basketbola, voleyboldan tenise, yelkenden amatör branşlara, minik yaş gruplarımızdan profesyonel takımlarımızla omuz omuza yeni sezonu karşılamak için saha olacağız. Gel, bu büyük buluşmanın parçası ol!" ifadelerine yer verildi.