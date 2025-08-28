KARŞIYAKA'DA İzmir Gençlik Spor İl Müdürlüğü'nün yönetime son kongredeki eksiklikler ve bir üyenin adli sicil kaydı nedeniyle imza yetkisi vermemesi nedeniyle tekrarlanmak zorunda kalan genel kurulda en önemli gündem maddesi, camianın hasretle beklediği stat konusu oldu. Aygün Cicibaş'ın yeniden başkanlığa seçildiği kurulda konuşan eski başkan Azat Yeşil, 25 yıldan uzun süredir bir türlü yapılamayan yeni stat konusunda konuştu. Yeşil, "Stadımızı yıllardır yapamıyoruz. Türkiye'nin her yerinde statlar yapıldı. Bugünkü koşullarda bu maliyetle yapmak çok zorlaştı. Kulüp olarak Yalı'daki eski stat arazisinin bize tahsisi verilirse, önündeki 3 dönümlük alanlara sosyal tesisler ve dükkanlar yapma karşılığı Karşıyakalı iş adamları olarak biz yaparız. Kimse yapmazsa ben yaparım" dedi.

Eski başkan, camiaya da uyarıda bulunup, "Kulübün kayyuma kalacağı dönemde bazı arkadaşlarımız fedakarlık yapıp yönetime geldi. Bizim geçmiş dönemde Turgay Büyükkarcı başkana da ibra etmeme gibi bir hatamız oldu. Kulübün önünün açılması için temlik dönemi kalkmalı" açıklamasını yaptı.

ÖNCELİK YASAĞI KALDIRMAK

Öte yandan Aygün Cicibaş yönetimi, ilk olarak futbol takımının transfer yasağını açmak için zamanla yarışacak. Karşıyaka, Taha Yalçıner, Haydar Yılmaz, Şeref Özcan, Cenk Özbey, Okan Şahingöz, Recep Türköz gibi bazıları yıllar önce takımda forma giyen eski oyuncularına kesinleşmiş borçlarını kapattı. Yönetimin önünde yalnız Adem Büyük ve Efe Fatih Eryener'in toplam 2 milyon 850 bin TL civarındaki alacak dosyaları kaldı. Bu ödemeleri de yapacak Kaf- Kaf, imza yetkisini alır almaz hafta başında transfer yasağını kaldırarak 7 Eylül'de başlayacak lig maratonu öncesi 17 yeni transferinin lisanslarını çıkaracak.

STAT İÇİN 3 MODEL VAR

Eski AK Parti İzmir İl Başkanı ve İzmir Milletvekili Kerem Ali Sürekli önemli açıklamalar yaptı

KARŞIYAKA'NIN eski yöneticilerinden Eski AK Parti İzmir İl Başkanı ve İzmir Milletvekili Kerem Ali Sürekli tesisler ve sponsorlukla ilgili konulara dikkat çekti. Sürekli, "Öncelikle çok gündem olan yelken tesislerinin yeriyle ilgili çok yazıldı. Yelken tesislerinin olduğu yer Karşıyaka'nındır, hiç kimse değiştiremez. Kira sözleşmesi bitince sıkıntı oldu. Buranın mülkiyeti Gençlik Spor İl Müdürlüğü'nde ama kullanımı Karşıyaka'nın. Sayın Bakanımız Mehmet Muharrem Kasapoğlu geçen pazar günü bizzat buraya gelerek bunu gösterdi. Stat konusunda 3 modelimiz var. Ya belediye yapacak, ya hükümet yapacak, ya da biz yapacağız. Bürokrasiyi hep beraber aşacağız. Futbol konusunda Azat Yeşil her türlü desteği sağladı. Basketbol konusunda başkan Aygün Cicibaş önemli sıkıntıları çözdü. Basketbola sponsor bulmak için İstanbul ve Ankara'da elimden gelen her şeyi yapacağım" açıklamasını yaptı.