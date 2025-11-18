Gözü ihalede

Yıllardır 3'üncü Lig'den kurtulamayan Türk futbolunun en köklü kulüplerinden Karşıyaka'nın stat hayaline kavuşması için önümüzdeki iki aylık süreçte önemli adımlar bekleniyor. Geçen ay Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından hazırlanan Yeni Karşıyaka Stadyumu Yapım ve Ortak Kullanım Protokolü'ne son şekli verilip arazi Spor Bakanlığı'ndan projeyi yapmaya talip olan İzmir Büyükşehir Belediyesi'ne verilirken; yasal prosedürlerin tamamlanmasının ardından 2014'teki ilk stat projesini çizen mimar Bahadır Kul'la birlikte mimari projede güncellemeler yapılacak. Proje yenilenirse yeniden itiraz süreci başlamaması için stat eski proje güncellenerek, mevcut mimarıyla birlikte yürütülecek.

212 MİLYON TL KAYNAK AYRILDI

İzmir Büyükşehir Belediyesi, 2026 yılı bütçesinde stat projesine ilk etapta 212 milyon TL kaynak ayırdı. Mevcut proje üzerinden revizelerin yapılmasının ardından önümüzdeki ocak ayı içinde stat için yeniden ihaleye çıkılması, stadın 3 yıl içinde tamamlanması planlanıyor. Karşıyaka'nın neredeyse 30 yıldır hayali olan yeni stadın, birçok arazi değerlendirmeye alındıktan sonra kulübün eski Karşıyaka İlçe Stadı ve Yalı Tesisleri arazisine yapılması kararlaştırılmıştı. Stat için 2014 ve 2017 yıllarında iki kez ihale yapılmıştı. TOKİ tarafından yapılan ihaleler projeye açılan davalarla süreç içinde iptal edilmişti. Davalar aradan geçen senelerde sonuçlanıp araziyle ilgili yasal engeller ve belediye imar yönetmeliklerinden kaynaklı prosedürler aşılırken, 2015'te yeni stat için yıkılan eski stat ve tesislerin arazisi 10 yıldır beklemede kalmıştı.