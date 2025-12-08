Karşıyaka dağıldı

Nesine 3. Lig 4. Grup'ta zirve yarışı veren Karşıyaka, Play-Off hattındaki direkt rakiplerinden Eskişehirspor deplasmanında farklı mağlup oldu. 12. dakikada ceza sahasının önünde topla ilerleyen Kaan Baysal'ın sert şutu sol üstten ağlara gitti: 1-0. 36'da Karşıyaka gole çok yaklaştı.

FARK DAHA DA AÇILDI

45+1'de ev sahibi ekip farkı üçe çıkardı. Ceza sahasında topla buluşan Mehmet'in plasesinde kaleci Sadri'den dönen topu iyi takip eden Deniz Keskin boş ağlara golü atarak ilk yarının skorunu tayin etti: 3-0.