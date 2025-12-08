Karşıyaka dağıldı

Nesine 3. Lig 4. Grup'ta zirve yarışı veren Karşıyaka, Play-Off hattındaki direkt rakiplerinden Eskişehirspor deplasmanında farklı mağlup oldu. 12. dakikada ceza sahasının önünde topla ilerleyen Kaan Baysal'ın sert şutu sol üstten ağlara gitti: 1-0. 36'da Karşıyaka gole çok yaklaştı.
Rakip yarı alanın sağ tarafında topu alan Tolga'nın içeriye ortasında Adem'in gelişine volesini kaleci Bora son anda kornere çeldi. 39'da Bahadır'ın pasında Ali Kaan'ın sert plasesini kaleci Sadri çeldi. 41'de gelişen Karşıyaka atağında sol taraftan yapılan ortada Adem'in kafa vuruşu uzak direğin yanından auta çıktı. 43'te İsmail'in ortasında kaleci Sadri boşa çıkınca arka direkte Akın'ın kafa vuruşu ağlara gitti: 2-0.
FARK DAHA DA AÇILDI
45+1'de ev sahibi ekip farkı üçe çıkardı. Ceza sahasında topla buluşan Mehmet'in plasesinde kaleci Sadri'den dönen topu iyi takip eden Deniz Keskin boş ağlara golü atarak ilk yarının skorunu tayin etti: 3-0.
55'te duvar pasıyla savunma arkasına sarkan Adem şut çekmekte gecikince kaleci Bora iki hamlede topun sahibi oldu.
65. dakikada Eskişehirspor atağında ceza sahasında Kaan'ın sert şutunu kaleci Sadri kurtardı ve devamında topa sahip olmayı başardı. Kalan dakikalarda başka gol olmadı ve maç 3-0 sona erdi.