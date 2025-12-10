Karşıyaka'da Azat Yeşil’den istifa çağrısı

ÖMER FARUK'UN HAKKI YENDİ Ceza alan Karşıyakalı futbolcu Ömer Faruk Sezgin için de konuşan Azat Yeşil, "Ömer Faruk'un liglerdeki emsalleri gibi alt sınırdan 45 gün ceza alması gerekiyor ama 90 günü geçti. Tahkim Kurulu'na 2 hafta önce başvuru yaptı, cevap bile gelmedi. Oyuncumuzun iki maçtır sahada olması gerekiyordu. Burada büyük bir hukuksuzluk var" dedi.





BAŞKAN CİCİBAŞ: YENİDEN OYNAYALIM

Karşıyaka'da Başkan Aygün Cicibaş da "Bu ligi feshedin. Ya Allah aşkına böyle bir şey olur mu? TFF, 'bahis operasyonu' gerekçesiyle liglere ara veriyor. Sonra çıkıp yeni bir ceza listesi daha açıklıyor. Soruyorum: Bunun neresinde adalet var? Bunun neresinde hukuk var? Kazandığımız maçın da, kaybettiğimiz maçın da yeniden oynanmasını istiyoruz" dedi.