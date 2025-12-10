Karşıyaka'da Azat Yeşil’den istifa çağrısı

Futbol Federasyonu'nun 10 Kasım'da profesyonel liglerden 1024 futbolcuyla başlayan bahis soruşturmasında çoğu alt liglerde amatör statüyle A takımda forma giyen 197 ismi gecikmeli olarak Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'na sevk etmesi Karşıyaka Spor Kulübü'nü ayağa kaldırdı.
Bahis hesapları olduğu gerekçesiyle ilk 11'den toplam 8 oyuncusu hak mahrumiyeti cezası alan 3'üncü Lig 4'üncü Grup'ta şampiyonluk yarışındaki Karşıyaka'nın önceki gün deplasmanda mağlup olduğu Eskişehirspor'un 7 futbolcusunun PFDK'ya yeni sevk edilmesi İzmir temsilcisini küplere bindirdi. Yedi futbolcudan Talha Özler ve Mustafa İnan dün Eskişehir'de iki takım arasında oynanan maçta Karşıyaka'ya karşı ilk 11'de görev yaptı.
"SÜRECİ YÖNETEMEDİLER"
Yenilmezlik ünvanını dün Eskişehirspor önünde kaybederek zirvenin 4 puan gerisine düşen KSK'de bu sezon kulüp çok zor durumda kayyuma kalma riski yaşarken takımı kurup mali olarak büyük destek veren eski Başkan Azat Yeşil, "Geç gelen adalet adalet değildir. Karşıyaka'nın hakkı yendi. Lig 10 Kasım'dan itibaren geçersizdir. Pazar günü maç vardı pazartesi günü karar açıklandı bu kararı maçlar oynanmadan da verebilirlerdi. Bütün bilgi evrak ve belgeleri teslim ederek istifa etmeleri gerekiyor. Süreci yönetemediler. Kulüplerin, futbolcuların emeklerine yazık. Sevklerin tamamının 10 Kasım'da profesyonel, amatör birlikte açıklanması gerekiyordu. 10 Kasım'dan itibaren oynanan bütün maçlar geçersiz olmalı, maçlar tekrar edilmeli" dedi.
ÖMER FARUK'UN HAKKI YENDİ
Ceza alan Karşıyakalı futbolcu Ömer Faruk Sezgin için de konuşan Azat Yeşil, "Ömer Faruk'un liglerdeki emsalleri gibi alt sınırdan 45 gün ceza alması gerekiyor ama 90 günü geçti. Tahkim Kurulu'na 2 hafta önce başvuru yaptı, cevap bile gelmedi. Oyuncumuzun iki maçtır sahada olması gerekiyordu. Burada büyük bir hukuksuzluk var" dedi.
BAŞKAN CİCİBAŞ: YENİDEN OYNAYALIM
Karşıyaka'da Başkan Aygün Cicibaş da "Bu ligi feshedin. Ya Allah aşkına böyle bir şey olur mu? TFF, 'bahis operasyonu' gerekçesiyle liglere ara veriyor. Sonra çıkıp yeni bir ceza listesi daha açıklıyor. Soruyorum: Bunun neresinde adalet var? Bunun neresinde hukuk var? Kazandığımız maçın da, kaybettiğimiz maçın da yeniden oynanmasını istiyoruz" dedi.