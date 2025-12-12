Karşıyaka'da stat projesi güncelleniyor

Türk futbolunun en köklü kulüplerinden Karşıyaka'nın yıllar sonra yeniden heyecanlandığı stat hayaline kavuşması için iyi haberler peş peşe gelmeye devam ediyor. Ekim ayında Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından hazırlanan Yeni Karşıyaka Stadyumu Yapım ve Ortak Kullanım Protokolü'yle arazi Spor Bakanlığı'ndan projeyi yapmaya talip olan İzmir Büyükşehir Belediyesi 'ne verilerek yasal prosedürlerin tamamlanması beklenirken, Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay önümüzdeki aylarda ihaleye çıkacak stadı 3 yıl içinde bitirmeyi planladıklarını tekrar açıkladı.

KUL'DAN MESAJ GELDİ

Türkiye ve yurt dışında çok sayıda stat yapan, 2014'te çizdiği ilk projeyi 2017'de güncelleyen Bahadır Kul, sosyal medya hesabından Karşıyakalıları heyecanlandıran, "Karşıyaka Stadyumu projesi aradan geçen 8 yılın ardından yine masamızda. Edindiğimiz onca deneyim ve bilgi ile tasarımı güncelliyoruz. Sürdürülebilir, yaşayan bir stadyum tasarlamak önceliğimiz. Karşıyaka taraftarı bunu fazlasıyla hak ediyor" mesajını paylaştı. Bahadır Kul'un da Karşıyaka'ya daha fazla gelir getirecek ve sadece maç günleri değil tüm yıl boyunca canlı olacak bir tesis için çalışma içinde olduğu bildirildi.