Karşıyaka'da stat projesi güncelleniyor

Türk futbolunun en köklü kulüplerinden Karşıyaka'nın yıllar sonra yeniden heyecanlandığı stat hayaline kavuşması için iyi haberler peş peşe gelmeye devam ediyor. Ekim ayında Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından hazırlanan Yeni Karşıyaka Stadyumu Yapım ve Ortak Kullanım Protokolü'yle arazi Spor Bakanlığı'ndan projeyi yapmaya talip olan İzmir Büyükşehir Belediyesi'ne verilerek yasal prosedürlerin tamamlanması beklenirken, Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay önümüzdeki aylarda ihaleye çıkacak stadı 3 yıl içinde bitirmeyi planladıklarını tekrar açıkladı.
İzmir Büyükşehir Belediyesi, 2026 yılı bütçesinde stat projesine ilk etapta 212 milyon TL kaynak ayırdı. Proje yenilenirse yeniden itiraz süreci başlamaması için ilk stat projesini çizen mevcut mimarıyla birlikte yürütülecek stadın planlarını 2014'te ilk çizimi yapan Bahadır Kul da yeniden eline aldı.
KUL'DAN MESAJ GELDİ
Türkiye ve yurt dışında çok sayıda stat yapan, 2014'te çizdiği ilk projeyi 2017'de güncelleyen Bahadır Kul, sosyal medya hesabından Karşıyakalıları heyecanlandıran, "Karşıyaka Stadyumu projesi aradan geçen 8 yılın ardından yine masamızda. Edindiğimiz onca deneyim ve bilgi ile tasarımı güncelliyoruz. Sürdürülebilir, yaşayan bir stadyum tasarlamak önceliğimiz. Karşıyaka taraftarı bunu fazlasıyla hak ediyor" mesajını paylaştı. Bahadır Kul'un da Karşıyaka'ya daha fazla gelir getirecek ve sadece maç günleri değil tüm yıl boyunca canlı olacak bir tesis için çalışma içinde olduğu bildirildi.
TÜRKİYE'DE İLK OLACAK
Kabri Karşıyaka'da olan Zübeyde Hanım'ın adı yeşil-kırmızılıların yeni stadında yaşayacak. Böylece Türkiye'de ilk kez bir kadının ismi bir stadyuma verilmiş olacak. O isim de Atatürk'ün Karşıyakalılara emanet ettiği annesi Zübeyde Hanım olacak. Karşıyaka'nın yeni stadının yapımını en başından bu yana takip eden İzmir Spor Kulüpleri Birliği Vakfı, stadın yapım sürecine ilişkin kurumsal değerlendirme raporu yayınladı. Rapor, statta oynanacak ilk maça kadar sürecin aynı disiplinle sürdürülmesi gerektiğini hatırlatmak amacıyla hazırlandı.