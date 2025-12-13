‘2-3 ay içinde temel atılacak’

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemal Tugay, Karşıyaka'nın Çiğli Selçuk Yaşar Tesisleri'ne gerçekleştirdiği ziyarette Başkan Aygün Cicibaş, Eski Başkan Azat Yeşil, futbol şube yönetimi ve futbol takımıyla buluştu. Zübeyde Hanım Stadyumu adını alacak, Yalı'daki eski stat arazisine yapılacak projeyle ilgili görüşen Tugay, stadın 2-3 ay içerisinde temelinin atılacağını ve kendi görev süresinde tamamlanacağını beyan etti. Cemil Tugay ziyaretin ardından, "Görüşmemizde yapacağımız Zübeyde Hanım Stadı'mızla ilgili gelişmeleri değerlendirdik, stadımızı 3 yıl içinde sporseverlerle buluşturmayı hedefliyoruz. Kısmet olursa 2 sene içinde de bitirebiliriz" dedi.