KSK hata yapmadı

Nesine 3'üncü Lig 4'üncü Grup'ta yenilmezlik ünvanını geçen hafta Eskişehirspor deplasmanında kaybeden Karşıyaka taraftarı önünde Bornova 1877 engelini rahat geçerek zirve yarışını sürdürdü: 3-1. Alsancak Mustafa Denizli Stadı'nda oynanan karşılaşmada yeşil-kırmızılı ekibin gollerini 12'nci dakikada Hamza Küçükköylü, 21'inci dakikada Onur İnan ve 31'inci dakikada Berat Şahin kaydetti. Bornova temsilcisinin tek golü 17'nci dakikada Ertuğrul Yıldırım'dan geldi.

Şampiyonluk yarışındaki rakipleri Kütahyaspor ve Eskişehirspor'un birbirleriyle oynayıp berabere kaldıkları haftada İzmirli hemşehrisi önünde hata yapmayan Kaf-Kaf bu skorla 30 puana ulaşarak zirvede farkı tekrar eritti. FARKI 2'YE DÜŞÜRDÜ

Lider Kütahyaspor'la arasındaki farkı 2'ye düşüren ikinci sıradaki Karşıyaka, takipçisi Eskişehirspor'a da 3 puan fark attı. Üst üste 8'inci yenilgisini alan Bornova 1877 ise 7 puanla düşme hattında kaldı. Yeşilbeyazlılarda teknik direktör Gürkan Ferhatoğlu bu karşılaşma öncesinde görevinden ayrıldı. Türkiye Futbol Federasyonu'nun başlattığı bahis soruşturmasında 8 futbolcusu hak mahrumiyeti cezası alan Karşıyaka ve 10 futbolcusu ceza alan Bornova 1877 sahaya yine genç takviyeli kadrolarıyla çıktı.

TARAFTARDAN TAM DESTEK

Karşıyaka taraftarları şampiyonluk yolunda takımlarını yine yalnız bırakmadı. Alsancak Mustafa Denizli Stadı tribünlerinde yaklaşık 7 bin yeşil-kırmızılı gönüldaş, takımına 90 dakika boyunca destek verdi. Misafir takım Bornova 1877 taraftarları ise kale arkasındaki kendilerine ayrılan bölümü büyük oranda doldurdu.

