Derbi KSK’nin

Nesine 3. Lig 4. Grup'ta zirve takipçisi Karşıyaka, ilk yarının son maçında Tire 2021 FK'yı konuk etti. İzmir derbisini Kaf-Kaf geriden gelerek kazanıp önemli bir galibiyet aldı. Maça ev sahibi ekip iyi başlasa da 12'de Tire'nin golü geldi. Emir Enes'in soldan ortasını savunmada Ensar arkaya kaçırdı. Topu iyi takip eden İbrahim Mirza kafayla topu kaleye yolladı. Kalecinin kontrol edemediği top ağlara gitti: 0-1. 14'te Karşıyaka'da Tolga'nın cepheden şutu üstten auta gitti.

ENSAR FRİKİKTEN ATTI

37'de KSK'nin Tolga ile sağdan kullandığı kornerde Hamza'nın kafasını kaleci uçarak kornere çeldi. 39'da yine aynı pozisyonda Hamza'nın kafası üst direkten döndü ve savunma uzaklaştırdı. İlk yarı Tire'nin 1-0 üstünlüğü ile tamamlandı. İkinci yarıda ataklarını sürdüren KSK golü erken buldu. 53'te Tire akınında Onur'un sağdan ortasında Işıkcan'ın gelişine volesi az farkla dışarı gitti. 56'da KSK'nin cepheden kullandığı frikikte Tolga dokundu, Ensar harika vurdu ve top kalecinin müdahalesine rağmen ağlarla buluştu:1-1. 80'de Tire'de Bora'nın sol çaprazdan yaklaşık 25 metreden şutu kalecide kaldı. 86'da Berat'ın uzun pasında Adem önüne çok şık aldığı topu sol ayağıyla sağ çaprazdan güzel bir şutla kalecinin üstünden ağlara göndermeyi başardı ve Kaf-Kaf 2-1 öne geçti. Kalan dakikalarda başka pozisyon olmadı ve karşılaşma 2-1 sona erdi.

BASATEMÜR'DEN TEK UYSAL'DAN 2 DEĞİŞİKLİK

Karşıyaka teknik Direktörü Burhanettin Basatemür, geçen hafta oynadıkları Söke 1970 Spor maçı 11'inde tek değişikliğe giderek takımını Tire 2021 karşısında sahaya sürdü. Onur İnan'ın yerine Ahmet Yağız Mengi şans buldu. Tire 2021'de ise Teknik Direktör Ufuk Uysal geçen hafta 4-0 kazandıkları Afyonspor karşısında çıkardığı as kadrodan 2 farklı ismi dün Alsancak Stadı'ndaki derbide görev verdi. Mustafa ve Batuhan'ın yerine İbrahim ve Işıkcan 11'de forma giydi.

