Karşıyaka’dan anlamlı destek

İzmir'in köklü kulüplerinden Karşıyaka Spor Kulübü, Filistin halkına yönelik dayanışmasını bir kez daha ortaya koydu. Kulüp, resmi açıklamasında insanlık dramlarına karşı sessiz kalmanın kabul edilemez olduğunu vurgulayarak, 1 Ocak Perşembe günü İstanbul'da Galata Köprüsü'nde düzenlenecek büyük yürüyüşe katılım çağrısı yaptı. Açıklamada, "Sinmiyoruz, susmuyoruz. Filistin'i unutmuyoruz!" sloganıyla başlayan duyuru şöyle devam etti: "Karşıyaka Spor Kulübü olarak; insan yaşamını ve onurunu merkeze alan, barışı ve evrensel insani değerleri her koşulda savunan bir duruşa sahibiz. Dünyanın herhangi bir noktasında yaşanan insanlık dramlarına karşı sessiz kalmamanın, ortak vicdanın ve toplumsal sorumluluğun bir gereği olduğuna inanıyoruz."

ÇOK SAYIDA KULÜP KATILACAK

Kulüp, Türkiye'deki çeşitli sivil toplum kuruluşlarının ortak çağrısıyla saat 08.30'da Galata Köprüsü'nde gerçekleştirilecek Filistin'e destek yürüyüşüne taraftarlarını ve vicdan sahibi vatandaşları davet etti. Milli İrade Platformu öncülüğünde organize edilen yürüyüşe Göztepe, Altay, Beşiktaş, F.Bahçe, G.Saray ve Trabzonspor gibi birçok spor kulübü ile yüzlerce STK'nın desteğiyle milyonlarca kişinin katılımı bekleniyor. 1. Dünya Savaşı'nda Filistin cephesinde savaşan Karşıyaka'nın kurucu başkanı Zühtü Işıl'ın torunlarının bu anlamlı çağrısı büyük alkış aldı.

TÜZÜK MADDELERİNE REVİZE

Kaf-Kaf'ta tüzük kongresinde değiştirilmesi planlanan bazı maddeler revize edildi. Üye giriş aidatı kongre üyelerinden geçerse 1500 TL'den 12 bin TL'ye değil, 10 bin TL'ye yükselecek. 2 yıllık aidat borcu olanlar 7 gün içinde değil, 14 gün içinde üyelikten atılacak. Başkanlık için üyelik şartının 2'den 1 yıla düşürülmesi önerisi geri çekildi. Kulüp üyeliğinde 25 değil, 15 yılı dolduran üyeler divan kuruluna girebilecek.