Karşıyakalı Adem'e talip var!

Adı Fenerbahçe ve Avrupa kulüpleriyle de anılmaya başlayan Adem için Trabzon kurmaylarının Karşıyaka yönetimiyle temasa geçtiği ancak iki kulübün bonservis bedeli konusunda anlaşamadığı öğrenildi.
Karşıyaka'nın talep ettiği bonservisle Trabzonspor'un önerdiği rakam arasında büyük fark olduğu belirtildi. Yıllar sonra altyapıdan yıldız adayı çıkarmanın mutluluğunu yaşayan Karşıyaka, gelişimini tamamlamasını istediği Adem'e gelen teklifler için aceleci davranmayacak. Adem Yeşilyurt, bahis soruşturmasında as futbolcuların ceza alması sonrasında profesyonel olup ilk 11'de forma giydiği 5 maçta 1 gol, 2 asistle oynamıştı.
YAKUP ARDA TAMAM, İSA BEKLEMEDE
Karşıyaka, ara transferde listesine aldığı Beşiktaş'ın genç sol kanat oyuncusu Yakup Arda Kılıç'la anlaştı. Siyah-beyazlıların altyapısında yetişerek sezonun ilk yarısında kiralık olarak Sırbistan'da Novi Pazar formasını giyen 20 yaşındaki Yakup Arda, bu kulüple sözleşmesini feshettikten sonra Kaf-Kaf'a imza atacak. Arda daha önce Süper Lig'de de Beşiktaş formasıyla şans bulmuştu.
Transferde kendisiyle aynı gruptaki Söke 1970 SK'dan sol kanat ve ileri uçta görev yapan 26 yaşındaki İsa Gürler'le de görüşen Karşıyaka, oyuncunun yüksek ücret talep etmesi nedeniyle geri adım attı. Kontratında 750 bin TL karşılığında serbest kalma maddesi bulunan İsa, Kaf-Kaf'tan yarım dönemde Söke'den alacağı toplam yıllık ücretin 1.5 katını talep edince transfer beklemeye alındı. İsa bu sezon ilk yarıda 13 maçta 5 gol, 3 asistle oynadı.