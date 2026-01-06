Karşıyaka’nın yıldızları geliyor

Nesine 3. Lig 4. Grup ekiplerinden Karşıyaka, hafta sonu başlayacak, 2. yarı maratonunda yıldız oyuncularına kavuşuyor. Bahis cezası sebebiyle 2 ay ceza alan Yasin Uzunoğlu, Harun Kaya, Tunay Meral ve Hıdır Aytekin pazar günü oynanacak Afyonspor karşılaşmasında sahada yer alabilecek. Teknik Direktör Burhanettin Basatemür da önceki gün 2.lig ekiplerinden Aliağa FK ile oynadıkları ve 0-0 biten hazırlık maçında bu oyunculara şans vererek maç eksiklerini kapatmaya çalıştı. Karşılaşma 0-0 beraberlikle sonuçlandı. İzmir ekibi maça, kalede Tunay, defansta Harun, Hıdır, Ethem, Cumali, orta sahada Yağız Mengi, Samet, Mücahit ileri uçta Yakup Arda, Erhan ve Yasin'le başladı. Erhan Öztürk, Mücahit Arslan ve Erol Zöngür'ün cezaları ise devam ediyor.

ADEM İLK MAÇTA YOK

U19 Milli Takım'ın UEFA Avrupa U19 Şampiyonası Elit Tur maçları hazırlıkları kapsamında 11-14 Ocak tarihlerinde Özbekistan ile Antalya'da oynayacağı özel maçların aday kadrosuna davet edilen Adem Yeşilyurt, çarşamba günü kampa katılacak. Adem bu nedenle Afyonspor deplasmanında oynamayacak.