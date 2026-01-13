Kaf-Kaf’ın tadı kaçtı

NESİNE 3. Lig 4. Grup'ta ikinci yarının ilk maçında düşme hattındaki Afyonspor'la deplasmanda golsüz berabere kalan Karşıyaka şampiyonluk yarışında çok önemli 2 puan kaybetti. Ağır zemindeki zorlu karşılaşmada galibiyet golünü bir türlü bulamayan Kaf-Kaf kritik 2 puanı Afyon'da bıraktı. Karşıyaka bu beraberlikle şampiyonluk yarışında haftaya konuk edeceği lider Kütahyaspor'un 4 puan gerisine düştü. İkinci sıradaki Kaf-Kaf'ın üçüncü basamaktaki Eskişehirspor'la da arasında 4 puan kaldı. Öte yandan Karşıyaka'da bahis soruşturmasında 45'er gün hak mahrumiyeti alan 4 önemli oyuncu cezalarının bitmesiyle ilk kez takıma dönerken, kadrodan ayrılanlar nedeniyle yeşil-kırmızılılar Afyon'a 17 kişi gitti. İzmir temsilcisinde cezaları biten Tunay, Harun, Hıdır ve Yasin 11'de oynadı.