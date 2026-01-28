Karşıyaka’da şok gelişme: Cicibaş gitti, geldi

Karşıyaka Spor Kulübü'nde dün flaş gelişmeler yaşandı. Öğle saatlerinde yeşil-kırmızılı kulübün başkanı Aygün Cicibaş'ın görevini bıraktığı öğrenildi. Alınan başarısız sonuçların ardından alınan bu istifa kararı, Karşıyaka taraftarları arasında büyük yankı uyandırdı. Kulüp için yapılan SMS kampanyasına gerekli desteğin gelmemesi ve Adem Yeşilyurt transferinin eleştirilmesinin Cicibaş'ın istifasında önemli rol aldığı öne sürüldü.

'GÖREVİNE DEVAM EDECEK'

Ancak Karşıyaka Spor Kulübü Yönetim Kurulu, Başkan Aygün Cicibaş'ın istifasını kabul etmedi ve görevine devam etmesi yönünde karar aldı. Akşam saatlerinde kulüpten yapılan açıklamada, "Yönetim kurulumuz, kulübümüzün menfaatleri doğrultusunda Başkanımızla birlikte önümüzdeki haftalarda süreçte yeniden değerlendirme yapmak üzere görüş birliğine varmış, başkanımız da bu talep doğrultusunda görevine devam etmeyi kabul etmiştir. Kulübümüzün istikrarı ve geleceği adına çalışmalarımız aynı kararlılıkla sürmektedir" ifadeleri kullanıldı.