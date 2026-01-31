Karşıyaka’da gözler Yasin’de

  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
Karşıyaka’da Afyon, Kütahya ve Balıkesir maçlarını boş geçen genç forvetin Alanya karşısında sessizliğini bozması bekleniyor.

TFF 3'üncü Lig 4'üncü Grup'ta son 3 maçında 2 yenilgi, 1 beraberlik alarak şampiyonluk yarışında havlu atan Karşıyaka'da gözler suskun golcü Yasin Uzunoğlu'na çevrildi. Yeşil-kırmızılı kulübün sezon başında Muğlaspor'dan kiralık olarak kadrosuna kattığı 23 yaşındaki santrfor, forma giydiği ilk 7 maçta 8 gol kaydettikten sonra bahis soruşturması kapsamında 45 gün men cezası aldı. Golcü oyuncu cezasını tamamladıktan sonra çıktığı Afyon (D), Kütahya ve Balıkesir (D) müsabakalarında rakip fileleri sarsamadı. İlk yarıdaki performansından uzak kalan Yasin'in yarın Alsancak Mustafa Denizli Stadı'nda oynanacak Alanya 1221 maçında gol orucunu bozması bekleniyor.
