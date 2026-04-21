Eski başkanlardan maaş ödemeleri için destek! Karşıyaka'da finaller öncesi seferberlik var

3'üncü Lig'de üst üstü üçüncü kez play-offa bilenen Karşıyaka 'da cuma günü Ayvalıkgücü Belediyespor 'la oynanacak ilk maç öncesi camia seferber oldu. Yeşil-kırmızılı yönetim, 1912 Karşıyaka Derneği koordinesinde şampiyonluk primi kampanyası başlatırken, eski başkanlar takıma peşinat ve maaş ödemeleri için destek oldu. İlçede caddeler ve balkonlar da esnaf ve Karşıyakalılar tarafından bayraklarla donatılmaya başlandı. Karşıyakalılar, bayrak kampanyasına belediyenin de öncülük etmesini, ilçedeki bütün okullara da bayrak asılmasını talep etti. Karşıyaka'nın yıllardır beklediği yeni stat inşaatında ise arazide temizlik çalışmaları başlatıldı.

"YOLUN SONU ŞAMPİYONLUK OLSUN!"

Prim kampanyasıyla ilgili şu açıklama yapıldı:

"Futbol takımımız, 2025-2026 sezonunu büyük bir mücadele örneği sergileyerek tamamlamış ve play-off müsabakalarına katılma hakkı kazanmıştır. Kulübümüzün şanlı tarihine yakışır yeni bir başarı hikayesi yazmak üzere çıkacağımız bu yolda, camiamızın gücünü arkamızda hissetmek en büyük motivasyon kaynağımızdır. Bu kritik süreçte takımımıza destek olmak ve şampiyonluk hedefimize ivme kazandırmak amacıyla, kulübümüzün en önemli değerlerinden biri olan 1912 Karşıyaka Derneği üzerinden "Şampiyonluk Primi katkı organizasyonu başlatılmıştır. Şampiyonluk yolunda verilecek tüm maddi destek taahhütleri, kurumsal şeffaflık ve camia disiplini gereği 1912 Karşıyaka Derneği bünyesinde koordine edilecektir. İlgili tutarlar, sadece futbol takımımızın şampiyonluğa ulaşması durumunda tahsil edilecek; başarının tescillenmesinin ardından dernek aracılığıyla kulübümüze bağış olarak aktarılacaktır. Play-Off müsabakalarının bu hafta başlayacak olması sebebiyle, destek listesinin nihai haline getirilmesi hususunda üyelerimizin ve camia büyüklerimizin 1912 Karşıyaka Derneği ile iletişime geçmeleri rica olunur. Karşıyaka camiasının birleştirici gücüyle, bu zorlu süreci hep birlikte başarıyla aşacağımıza yürekten inanıyoruz. Teknik heyetimize ve futbolcularımıza güveniyor, tüm camiamızı bu anlamlı dayanışmanın bir parçası olmaya davet ediyoruz. Yolun sonu şampiyonluk olsun!"

ESKİ BAŞKANLARDAN MORAL

Karşıyaka'da futbol takımına eski başkanların katkısıyla peşinat taksitleri, teknik heyete de maaş ödemeleri yapıldı. Yeşil-kırmızılılarda bu sezon futbola büyük destek veren eski başkanlar Azat Yeşil ve Cenk Karace'nin yanı sıra eski yöneticilerden Yücel Yetik'in mali katkısıyla play-off öncesi takıma 5 milyon Türk lirası ödendi. Yeşil-kırmızılı takım, Azat Yeşil ve futbol şube yönetimi Ayvalıkgücü randevusu öncesinde akşam yemeğinde de bir araya geldi.

STATTA HAREKET BAŞLADI

Karşıyaka'da yapımını İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin üstlendiği yeni statta faaliyetler başladı. Gençlik Spor Bakanlığı'yla yapılan protokolle yıllardır beklenen stadın inşaatını alan İzmir Büyükşehir Belediyesi yıkılan eski İlçe Stadı'nın arazisinde temizlik çalışmalarına başladı. Stadyum arazisinin etrafı çevrilip zemin etüdü yapılacak. Araçlarını stat arazisine parkeden çevre sakinlerinden arabalarını çekmeleri istendi.