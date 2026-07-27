Kaf-Kaf ‘Sol’ şeritte

TFF 3'üncü Lig temsilcisi Karşıyaka'da transfer çalışmaları tam gaz devam ediyor. Yasin Uzunoğlu ile yola devam edilmemesinin ardından Ömer Faruk Sezgin'le birlikte forvet hattında rekabet edecek bir hücum oyuncusu arayan Kaf-Kaf, 1. Lig ekibi İstanbulspor'un 1.88 metre boyundaki santrforu Mustafa Sol'u gündemine aldı. 2002 doğumlu oyuncuyu kiralamak isteyen yönetim, İstanbul ekibinin kararını bekliyor. 24 yaşındaki futbolcu geçen sezon İstanbulspor'da 29 karşılaşmada 4 kez ağları sarsmıştı.

MENEMEN İLE YENİŞEMEDİ

Öte yandan geçen sezon devre arasında transfer edilen stoper İlyas Ural (29), Bölgesel Amatör Lig ekibi Bayburtspor'la sözleşme imzaladı. Karşıyaka'dan ayrılan kaleci Muharrem Tunay Meralin'de yeni takımı da belli oldu. Deneyimli file bekçisi Kahramanmaraş İstiklalspor'a imza attı. Ayrıca Karşıyaka, Menemen İlçe lalspor'a Stadı'nda 2'nci Lig ekibi Menemen FK ile oynadığı ilk hazırlık maçında sahadan 1-1 beraberlikle ayrıldı. Menemen FK Berke'nin golüyle 1-0 öne geçti. Maçın son dakikalarında Mücahit, Karşıyakaya beraberliği getirdi.