Karşıyaka’nın altyapısı ışıl ışıl

Karşıyaka Spor Kulübü Futbol Akademisi, yeni sezon öncesinde 9 altyapı oyuncusunu A Takım kampına göndererek önemli bir başarıya imza attı. Teknik direktör Burhanettin Basatemür yönetiminde çalışmalarını sürdüren yeşil-kırmızılılarda, genç futbolcuların sezon boyunca A Takım kadrosunda kalıp kalmayacağına deneyimli teknik adam karar verecek. Genç oyunculara verdiği önemle bilinen Basatemür'ün, göreve geldiği günden bu yana akademiyi yakından takip ettiği ve altyapı ekibiyle düzenli olarak bir araya geldiği öğrenildi. Futbol Altyapı Başkanı Tayfun Yungul yönetiminde çalışmalarını sürdüren Karşıyaka Futbol Akademisi, geçtiğimiz sezon Adem Yeşilyurt transferiyle altyapının önemini bir kez daha ortaya koyarken, bu sezon 9 oyuncunun A Takım kampında yer almasıyla sistemli çalışmalarının karşılığını almaya başladı. Öte yandan stoper Ethem Örgev (20), yeşil-kırmızılı kulübe veda etti. Ayrıca Karşıyaka deplasmanda hazırlık maçında Somaspor'u Selim ve Efe'nin golleriyle 2-0 yendi.