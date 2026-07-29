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Haberler Karşıyaka Karşıyaka'da Yılmaz teklifleri geri çevirdi

Karşıyaka'da Yılmaz teklifleri geri çevirdi

3'üncü Lig ekiplerinden Karşıyaka'nın yeni sezon öncesi yuvaya döndürdüğü sağ kanat Yılmaz Ceylan'ın (25) kendisine gelen teklifleri geri çevirdiği ifade edildi.

DHA

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Karşıyaka’da Yılmaz teklifleri geri çevirdi

Transfer yasağını kaldırmak için alacaklı eski oyuncularıyla temaslarını sürdüren yeşil-kırmızılılar yeni transferleriyle ilgili resmi açıklama yapmazken, takımla çalışmalara devam eden Yılmaz'a başta Sakaryaspor olmak üzere pek çok 2'nci Lig kulübünün talip olduğu belirtildi.

Karşıyaka’da Yılmaz teklifleri geri çevirdi

Teknik direktör Burhanettin Basatemür'ün Somaspor'dan öğrencisi olan deneyimli futbolcunun kendisini isteyen kulüplere, 'Karşıyaka ile anlaştım' diyerek teşekkür ettiği bildirildi. Futbola Karşıyaka'da başlayan Yılmaz, 2022-23 sezonunun devre arasında Kaf-Kaf'a dönmüş, yarım devre oynadıktan sonra tekrar yuvadan ayrılmıştı. Geçen sezon Şanlıurfaspor'da top koşturan tecrübeli krampon, 12 maçta 1 gol kaydetti.

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