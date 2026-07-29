Karşıyaka’nın B planı devrede

3'üncü Lig ekiplerinden Karşıyaka
, altyapısından yetişen Adem Yeşilyurt'un Fenerbahçe'ye transferi sonrası sarı-lacivertli kulüpten 3 genç oyuncu kiralama hakkını kullanmak için temaslarını sürdürüyor. İlk etapta Fenerbahçeli genç orta saha Yasir Boz (18) ve Serhan Kök'e (18) talip olan yeşil-kırmızılı kulüp, bu oyuncuların 1'inci Lig'den farklı kulüplerin radarına girmesiyle B planını devreye sokma kararı aldı. Transferlerin zora girmesi üzerine teknik direktör Burhanettin Basatemür
'ün Fenerbahçe altyapısından farklı gençleri gündemine aldığı öğrenildi. Kaf-Kaf'ın tecrübeli bir orta saha ve genç bir santrfor alarak transfer defterini kapatmayı planladığı ifade edildi. Bu arada Adem Yeşilyurt'un 3'üncü Lig ekiplerinden Erciyes 38 FK'ya kiralanacağı iddia edildi. Öte yandan ilk 2 hazırlık maçında Menemen FK
ile 1-1 berabere kalıp, Somaspor'u 2-0 mağlup eden Karşıyaka, cumartesi günü Aliağa FK
ile özel prova yapacak.