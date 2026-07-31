Karşıyaka odasız kaldı

Karşıyaka Spor Kulübü'nün bir süredir Mustafa Kemal Atatürk Spor Salonu'nda kullandığı başkan ve yönetim kurulu odası, Karşıyaka Belediyesi tarafından apar topar boşaltıldı. Sabah erken saatlerde yaşanan olay karşısında yeşil-kırmızılı yönetim büyük şok yaşadı. Kulüp yetkililerine herhangi bir ön bilgi verilmeden gerçekleştirilen tahliye işlemi üzerine yönetim kurulu üyeleri apar topar salona akın etti. Bu gelişme, Karşıyaka'da kulüp ile belediye arasındaki gerilimi bir kez daha gündeme getirdi.

GÖRÜŞMELER SONUÇSUZ

Hatırlanacağı üzere Karşıyaka Belediye Başkanı Ünsal, 2025 yılında Sayıştay raporlarını gerekçe göstererek Mavişehir'de önceki dönem belediyesi tarafından kulübe tahsis edilen binadan da yönetimi tahliye ettirmişti. O tarihten bu yana kulübün kullandığı bina ise halen atıl vaziyette bekliyor. Konuyla ilgili olarak Karşıyaka Spor Kulübü yönetiminden şu sert bir açıklama geldi: "30 Temmuz tarihinde, Karşıyaka Belediyesi tarafından, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanımız Rahmetli Ahmet Piriştina'nın kulübümüz kullanımına vermiş olduğu Mustafa Kemal Atatürk Spor Salonu içerisinde yer alan Başkan ve Yönetim Kurulu odasına, kulübümüzün bilgisi ve rızası dışında sabah saatlerinde müdahalede bulunularak tahliye işlemi gerçekleştirilmiştir. Anılan tahliye işleminden önce Karşıyaka Belediyesi tarafından tarafımıza herhangi bir bildirimde bulunulmamıştır. Karşıyaka Belediyesi yetkilileri ile yürüttüğümüz tüm görüşmeler sonuçsuz kalmıştır. Fan Zonealanı ile Mavişehir'de bulunan Kulüp İdari Binası'nın Karşıyaka Belediyesi tarafından tahliye ettirilmesinin ardından, bu kez Mustafa Kemal Atatürk Spor Salonu bünyesinde yer alan odamızın tahliyesi sonucunda, kulübümüzün idari faaliyetlerini sürdürebileceği fiziki çalışma alanları alınmıştır. Anılan tahliye işlemi ile ilgili olarak, kulübümüzün tüm idari ve hukuki yasal haklarımızı kullanacağımızı beyan eder, işbu açıklamayı kamuoyunun bilgisine saygıyla sunarız."