KSK potada gaza bastı

Basketbol Süper Ligi'nde antrenörlük görevine 9 yıl sonra Nenad Markovic'i getirdikten sonra transferde ilk olarak Bursaspor'dan altyapısında kariyerine başlayan Yavuz Gültekin'i yuvaya döndüren Karşıyaka eski oyuncularından Hakan Sayılı'yla da anlaştı. Yeşil-kırmızılılarda 2023-2024 ve 2024-2025 sezonlarında forma giyip geçen sezonu Mersin Spor'da geçiren 26 yaşında, 2.03 boyundaki uzun forvet 1 yıl sonra takıma dönmeyi kabul etti. Geçen sezon sakatlık yaşayıp sezonu erken kapatan Hakan'la resmi sözleşme imzalanması bekleniyor. Hakan gibi Mersin'de forma giyen eski yerli oyunculardan Ergi Tırpancı'yla yapılan görüşmelerin ise olumsuz sonuçlandığı öğrenildi.

YABANCIDA ROTA FRANSA

Öte yandan yeşil-kırmızılıların yabancı transferinde de arayışı sürüyor. Fransa geçmişi olan başantrenör Nenad Markovic'in Fransa 1. Ligi'nden bir oyun kurucu ve 1 pivot arayışında olduğu ve oyuncu taramalarının devam ettiği öğrenildi. Ayrıca basketbola sponsor görüşmelerinin de devam ettiği ve bu hafta içi yönetim tarafından yeni açıklamaların gelebileceği ifade edildi.