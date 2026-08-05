Berat’a süper kanca

TFF 3. Lig ekiplerinden Karşıyaka, altyapısından yetiştirdiği bir oyuncusunu daha Süper Lig'e göndermeye hazırlanıyor. Geçtiğimiz sezon gösterdiği başarılı performansın ardından Adem Yeşilyurt'u 500 bin Euro bonservis bedeliyle Fenerbahçe'ye gönderen yeşil-kırmızılıların bir başka genç yeteneği daha Süper Lig kulüplerinin radarına girdi. Fenerbahçe'ye transfer olan Adem Yeşilyurt'un kuzeni olan 2005 doğumlu orta saha oyuncusu Berat Şahin'e, Süper Lig'in yeni ekiplerinden Amed Sportif Faaliyetler talip oldu.

29 MAÇTA 2 GOL ATTI

Taraflar arasında ilk temasın kurulduğu, Diyarbakır temsilcisinin genç futbolcunun durumu hakkında Karşıyaka'dan bilgi aldığı öğrenildi. Görüşmelerin olumlu ilerlemesi halinde transfer için önümüzdeki günlerde resmi adımların atılması bekleniyor. Karşıyaka altyapısında yetişen Berat Şahin, profesyonel kariyerindeki ilk maçına 2024-2025 sezonunda çıktı. Geçtiğimiz sezon ise gösterdiği performansla takımın vazgeçilmez isimlerinden biri haline gelen 20 yaşındaki orta saha oyuncusu, TFF 3. Lig'de 29 karşılaşmada forma giyerken, takımına 2 gol ve 7 asistlik katkı sağladı.