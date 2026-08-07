Kaf-Kaf’a can suyu

Basketbol Süper Ligi'nin en köklü kulüplerinden Karşıyaka, 2 yılı aşkın süredir ana sponsoru olmadan ayakta kalmaya çalışan şube için destek kampanyası başlattı. İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay öncülüğünde organize edilen can suyu kampanyasına ilk destek Folkart Yönetim Kurulu Başkanı Mesut Sancak'tan geldi. Kaf-Kaf'a geçen sezon ve önceki yıllarda da büyük katkı veren Sancak, kampanyanın startını 5 milyon TL bağışlayarak yaptı. Karşıyaka'dan yapılan açıklamada, "Karşıyaka Basketbol'umuzun geleceğini güvence altına almak, mali yapısını güçlendirmek ve yeni sezona daha sağlam bir adımla girmek amacıyla 'Karşıyaka'ya Can Suyu' destek kampanyasını hayata geçiriyoruz" denildi.

GECE DÜZENLENECEK

Önümüzdeki günlerde geniş katılımlı bir destek gecesi düzenleneceği vurgulanan kampanyayla ilgili açıklama şu ifadeler yer aldı: "Bu güç birliği hareketi, Karşıyaka camiamızı ve tüm İzmir iş dünyasını ortak bir hedef etrafında buluşturmayı amaçlıyor. Kampanyamızın ilk ve en önemli adımı ise kentimizin önde gelen markalarından Folkart ve Sayın Mesut Sancak'tan geldi. Önümüzdeki günlerde iş dünyası, spor camiası ve davetlilerin katılımıyla geniş kapsamlı bir Dayanışma Gecesi de düzenlenecektir. Kulübümüze ilk can suyunu vererek bu güçlü dayanışma hareketini başlatan Folkart ailesine teşekkür ediyoruz."