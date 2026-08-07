Stat yapılacak

İzmir Büyükşehir Belediyesi , ihale ve inşaat aşamalarına başlanması beklenen Karşıyaka Zübeyde Hanım Stadı'nın yapım sürecine ilişkin açıklama yaptı. Teknik ve idari hazırlıkların planlandığı şekilde sürdüğü, zemin etüdü ihale sürecinin başlatıldığı ve uygulama projelerinin eş zamanlı olarak hazırlandığı bildirildi. İzmir Büyükşehir Belediyesi'nden yapılan açıklamada, "Son günlerde Karşıyaka Zübeyde Hanım Stadı'nın yapım sürecine ilişkin özellikle sanal medya üzerinden, çalışmaların ilerlemediği ya da hazırlıkların bekletildiği yönünde gerçeği yansıtmayan değerlendirmeler yapılmaktadır. Karşıyaka Belediyesi 'nin ilgili birimleriyle gerekli koordinasyon sağlanmış, uygulama projelerinin hazırlanmasına esas teşkil eden bilgi ve belgeler temin edilmiştir. Stadyumun inşa edileceği alanda sağlıklı zemin etütlerinin gerçekleştirilebilmesi amacıyla, geçmişte zemin iyileştirme çalışmaları kapsamında yapılan kazık ve jet grout uygulamalarının tespitine yönelik kazı çalışmaları başlatılmıştır" cümlelerine yer verildi.

EŞ ZAMANLI YÜRÜTÜLÜYOR

Açıklama şöyle devam etti: "Sahadaki zemin etüdü çalışmalarının başlamasıyla eş zamanlı olarak, bakanlık tarafından onaylanan mimari projelerin güncel imar planı ve yürürlükteki mevzuata uygun şekilde revize edilmesine yönelik uygulama projeleri ile müşavirlik hizmet alım süreçleri de tamamlanacaktır. Böylece stadın yapımına ilişkin tüm teknik hazırlıklar tamamlanacak ve yapım aşamasına geçilmesinin önü açılacaktır. Karşıyaka'nın yıllardır beklediği bu önemli yatırımın en kısa sürede hayata geçirilmesi için tüm kurumlarla iş birliği içinde çalışıyoruz."