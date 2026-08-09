Karşıyaka’dan TFF çıkarması

TFF 3'üncü Lig 2'nci Grup'ta yeni sezon öncesi şampiyonluk hedefiyle kadro kuran Karşıyaka, TFF Başkanvekili Mecnun Otyakmaz'ı ziyaret etti. Yeşil-kırmızılılarda Başkan Yiğit Tusder ve futbol şube yöneticileri, Otyakmaz'la geçen yıl bahis soruşturmasında 12 ay hak mahrumiyeti cezası alan Erol Zöngür'ün durumu ve transfer yasağıyla ilgili görüştü. Yeşil-kırmızılılar, PFDK'dan aldığı 12 aylık ceza 6 aya indirilen F.Bahçe kaptanı Mert Hakan Yandaş'a yapılan indirimi örnek gösterdi. Karşıyaka ziyaretle ilgili, "Gerçekleştirilen nezaket ziyaretinde Türk futbolunun güncel gündemine, kulüplerin mevcut durumuna ve yeni sezona ilişkin değerlendirmelerde bulunulurken, karşılıklı görüş alışverişi gerçekleştirildi. Nazik kabulleri ve misafirperverlikleri dolayısıyla Türkiye Futbol Federasyonu Başkan Vekili Sayın Mecnun Otyakmaz'a teşekkür eder, çalışmalarında başarılar dileriz" açıklamasını yayınladı.