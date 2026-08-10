KSK’ye icra şoku

Manisa FK'nın, Akgün transferinden doğan alacağının tahsili için yasal yola başvurduğu belirtildi. Muhammet Ensar Akgün, geçen yaz transfer döneminde Manisa FK'dan Karşıyaka'ya transfer olmuştu. Transfer kapsamında bonservis bedelinin ödenmesi için 21 Ağustos 2025 tarihinde düzenlenen ve vadesi 30 Haziran 2026 olan 2 milyon TL tutarındaki senedin Karşıyaka tarafından ödenmediği öğrenildi. Vadesi dolan senedin tahsil edilememesi üzerine Manisa FK, alacağının yasal yollardan tahsili için Karşıyaka hakkında icra takibi başlattı. Yasal faizlerin de eklenmesiyle birlikte icra ve ödeme emrindeki toplam tutarın 2 milyon 59 bin 625 TL'ye yükseldiği belirtildi.

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GÜNLÜK SÜRE VERİLDİ

Karşıyaka 4'üncü İcra Dairesi tarafından hazırlanan ödeme emrinde, Karşıyaka Spor Kulübü Derneği'nin yanı sıra söz konusu dönemde kulüpte imza yetkisi bulunan eski başkan Aygün Cicibaş ve 2'nci başkan Tolga Üner de sorumlu tutuldu. İcra ve ödeme emrinin Cicibaş ve Üner'e de gönderildiği bildirildi. İcra dairesi tarafından gönderilen ödeme emrinde, toplam 2 milyon 59 bin 625 TL'nin, tebliğ tarihinden itibaren 10 gün içerisinde dairenin banka hesabına yatırılması istendi. Ödeme emrinde ayrıca borca ve takibe yönelik itiraz hakkının da bulunduğu belirtildi. Karşıyaka'nın geçen sezon savunmasının önemli isimlerinden biri olan Muhammet Ensar Akgün, yeşil-kırmızılı formayla gösterdiği performansın ardından kulübün gelecek planları arasında yer aldı. Karşıyaka, takımın bankolarından olan Ensar ile 2027 yılına kadar sözleşme imzalamıştı.