Karşıyaka: 1 Eskişehir Anadolu: 0

TFF 3. Lig 2. Grup'ta ilk galibiyetini geçen hafta Kepez karşısında alan ve çıkışa geçen Karşıyaka, sahasında ağırladığı Eskişehir Anadolu'yu 1-0 yendi. Kıyasıya mücadeleye sahne olan karşılaşmada İzmir ekibi ilk yarıda rakip savunmayı geçemedi. Gol fırsatlarından yararlanamayan yeşil-kırmızılılar, ilk yarıda 0-0'lık eşitliği bozamadı. İkinci yarıya daha iyi başlayan Karşıyaka aradığı golü 52. dakikada Ensar Akgün'le buldu. Kalan dakikalarda yakaladığı fırsatları gole çeviremeyen ve farkı açma şansını kullanamayan İzmir temsilcisi buna rağmen skoru korudu. Karşıyaka kritik randevudan 1-0'lık galibiyetle ayrılarak üç puanı hanesine yazdırdı ve ikide iki yaptı.